Bol maakt favorietenrol waar en kroont zich tot wereldkampioene 400 meter horden

Femke Bol heeft donderdag goud veroverd op de 400 meter horden bij de WK atletiek in Boedapest. De Nederlandse was de grote favoriete voor de wereldtitel en maakte de verwachtingen waar.

Het is de eerste wereldtitel voor de 23-jarige Bol, die de finale won in een tijd van 51,70. Het is voor de Amersfoortse haar een-na-beste tijd ooit. Alleen in juli in Londen was ze sneller. Toen klokte ze met 51,45 een Europees record.

Vorig jaar in Eugene moest Bol nog genoegen nemen met WK-zilver en pakte Sydney McLaughlin goud in een wereldrecord. De Amerikaanse deed in Boedapest niet mee, waardoor Bol een klasse apart was. In de series en de halve finales hoefde de regerend Europees kampioene niet eens voluit te gaan.

Ook in de finale was Bol een klasse apart. Ze was meer dan een seconde sneller dan de nummer twee, de Amerikaanse Shamier Little (52,80). Het brons ging naar de Jamaicaanse Rushell Clayton in 52,81.

Afgelopen zaterdag was Bol al dicht bij haar eerste wereldtitel, maar toen kwam ze als slotloopster vlak voor de finish ten val op de 4x400 meter mixed. Met het goud van donderdagavond neemt ze revanche voor die val.

Ongeloof bij Femke Bol na de finish. Foto: Getty Images

Bol is vierde Nederlandse wereldkampioen

Bol is de vierde Nederlander die zich wereldkampioen mag noemen in de atletiek. Polsstokhoogspringer Rens Blom was jarenlang de enige met WK-goud. Hij veroverde in 2005 de wereldtitel.

Blom werd tien jaar later gevolgd door Dafne Schippers, die in 2015 én 2017 de beste was op de 200 meter. Sifan Hassan heeft twee wereldtitels: op de 1.500 meter (2019) en de 10.000 meter (2019).