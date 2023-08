Turncoach Louter in hoger beroep vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag

Turncoach Frank Louter is in hoger beroep vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. Dat heeft de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) donderdag bekendgemaakt.

Louter, oud-coach van onder anderen Verona van de Leur en Suzanne Harmes, werd in november vorig jaar door de tuchtcommissie van het ISR schuldig bevonden aan grensoverschrijdend gedrag. Ondanks het uitblijven van een straf, ging Louter in hoger beroep.

Acht van de negen meldingen gingen over de periode van vóór 2011, toen gymnastiekbond KNGU nog niet was aangesloten bij het ISR. Dat betekent volgens de beroepscommissie dat alleen de aanklachten tegen Louter die betrekking hebben op de periode na 1 januari 2011 beoordeeld kunnen worden. Dat geldt slechts voor één melding.

"Omdat niet is vastgesteld of, en zo ja, welke gedragingen hebben plaatsgevonden na 1 januari 2011, is niet aannemelijk geworden dat beklaagde zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van het tuchtreglement", staat in de uitspraak van het ISR.