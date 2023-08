Klaver is 'trots en vet verdrietig' na zesde plaats in WK-finale 400 meter

Lieke Klaver heeft een dubbel gevoel overgehouden aan haar zesde plaats woensdag in de finale van de 400 meter op de WK in Boedapest. De Nederlandse is blij dat ze niet "op safe'" speelde in de finale, maar het resultaat viel tegen.

"Ik droomde van een medaille. Met die droom ging ik het startblok in. En vervolgens ben ik er vol voor gegaan", zei Klaver, die bekendstaat als een snelle starter.

Dat deed de Noord-Hollandse woensdag ook in de finale in het National Athletics Centre. Ze was de snelste over de eerste 100 meter en na 300 meter lag ze op de tweede plek. Een medaille leek mogelijk, tot ze in het laatste deel van haar race instortte en finishte in 50,33. Daarmee was ze langzamer dan de 49,87 die ze maandag klokte in de halve finales.

"Voor mijn gevoel moest ik mijn race wel zo indelen. Ik zou mezelf niet vergeven als ik safe zou starten en uiteindelijk langzamer loop. Ik heb de ballen gehad om hard te openen. Daardoor kan ik nu zeggen dat ik er alles aan gedaan heb."

De laatste meters van de finale van de 400 meter. Foto: Getty Images

'Normaal ben ik daar zo goed in'

De 25-jarige Klaver vindt het wel pijnlijk dat ze in de finale niet het niveau heeft kunnen halen van eerder dit seizoen. Ze scherpte in juli haar persoonlijk record aan tot 49,81, maar in de belangrijkste wedstrijd van het jaar bleef ze daar met 50,33 ruim boven.

"Het is dubbel. Enerzijds ben ik trots dat ik er vol voor gegaan ben. Aan de andere kant ben ik vet verdrietig, omdat ik niet heb kunnen pieken op het juiste moment. En normaal ben ik daar juist zo goed in."

Voor Klaver zit de WK er nog niet op. Ze komt zaterdagavond samen met onder anderen Femke Bol in actie in de series van de 4x400 meter. De finale is zondagavond. De Nederlandse ploeg geldt op dit onderdeel als een van de favorieten.

Uitslag 400 meter Marileidy Paulino (Dom) - 48,76 Natalia Kaczmarek (Pol) - 49,57 Sada Williams (Bar) - 49,60 Rhasidat Adeleke (Ier) - 50,13 Cynthia Bolingo (Bel) - 50,33 Lieke Klaver (Ned) - 50,33 Candice McLeod (Jam) - 51.08 Talitha Diggs (Ken) - 51,25

