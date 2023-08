Laros spreekt van matige race na dik Nederlands record: 'Had op meer gehoopt'

Niels Laros is kritisch op zichzelf na zijn tiende plaats woensdag in de finale van de 1.500 meter bij de WK atletiek in Boedapest. Het achttienjarige toptalent liep een dik Nederlands record, maar baalt ervan dat hij op het eind tekortkwam.

"Het was een matige race van me", zei Laros, die 3.31,25 klokte. Daarmee was hij veel sneller dan de recordtijd die hij in de halve finales liep (3.32,74). "Ja, een Nederlands record is wel goed, maar ik hoopte op meer dan een tiende plek."

Laros had lang zicht op een veel betere uitslag en misschien zelfs een medaille. "Ik voelde me supergoed. Ik had enorm veel vertrouwen en had alles goed voorbereid met de bondscoach (Tomasz Lewandowski, red.). Ik moest voorin lopen, niet bang zijn. Dat was ik ook niet. Maar ik denk dat ik de ervaring mis om de tactiek helemaal goed uit te voeren."

Het was de Brit Josh Kerr die goud pakte in 3.29,38 en verrassend de torenhoge Noorse favoriet Jakob Ingebrigtsen (zilver) klopte. Het brons ging ook naar een Noor, Narve Gilje Nordas.

Met nog 200 meter te gaan liep Laros nog op de vierde plaats in het National Athletics Centre. "Maar ik had op dat moment al veel energie verspeeld. Daardoor kwam ik op het laatste stuk gewoon tekort."

Josh Kerr juicht na zijn gouden race op de 1.500 meter. Foto: Getty Images

'Ik mag niet klagen'

Laros weet wel dat hij trots mag zijn op zijn prestaties bij deze WK. Hij was veruit de jongste van de twaalf finalisten, liep twee keer een Nederlands record én haalde de limiet voor de Olympische Spelen volgend jaar in Parijs.

"Als je het zo opsomt, mag ik niet klagen. Tiende van de wereld is zeker niet slecht. Maar het moet allemaal nog een beetje tot me doordringen wat er deze WK gebeurd is."

Later op de avond greep ook Lieke Klaver naast een medaille. Zij werd zesde in de finale van de 400 meter, waardoor Nederland na vijf dagen op twee medailles (twee keer brons) blijft staan.

De kans is groot dat donderdag wel weer een plak veroverd wordt. Topfavoriet Femke Bol wil dan op de 400 meter horden haar eerste wereldtitel pakken.

Uitslag 1.500 meter Josh Kerr (GB) - 3.29,38 Jakob Ingebrigtsen (Noo) - 3.29,65 Narve Gilje Nordas (Noo) - 3.29,68 Abel Kipsang (Ken) - 3.29,89 Yared Nuguse (VS) - 3.30,25 Mario García (Spa) - 3.30,26 Cole Hocker (VS) - 3.30,70 Reynold Cheruiyot (Ken) - 3.30,78 Neil Gourley (GB) - 3.31,10 Niels Laros (Ned) - 3.31,25 Azeddine Habz (Fra) - 3.33,14 Isaac Nader (Por) - 3.35,41