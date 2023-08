Supertalent Niels Laros kan ondanks record niet stunten in WK-finale 1.500 meter

Delen via E-mail

Niels Laros heeft woensdag niet voor een stunt kunnen zorgen bij de WK atletiek in Boedapest. Het achttienjarige supertalent brak weliswaar het Nederlands record op de 1.500 meter, maar wist geen medaille te veroveren.

Laros kwam in de finale tot een toptijd van 3.31,25. Daarmee eindigde de Brabander als tiende en dook hij ruim onder zijn eigen Nederlands record (3.32,74) van afgelopen zondag.

In de eerste rondes ging Laros uitstekend mee met de concurrentie. Lange tijd deed hij mee om de medailles en een tijdje lag hij vierde, maar in de laatste meters werd hij door meerdere atleten voorbijgelopen. Desondanks zat er opnieuw een Nederlands record in.