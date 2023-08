Razendsnel gestarte Lieke Klaver komt tekort voor WK-medaille op 400 meter

Lieke Klaver heeft zich woensdag op de WK atletiek in Boedapest niet kunnen mengen in de strijd om de medailles op de 400 meter. De Noord-Hollandse startte in de finale pijlsnel, maar stortte in op het laatste rechte eind.

De 25-jarige Klaver vloog uit de startblokken en leek 300 meter lang op een historische plak af te koersen. Doordat haar motor na de laatste bocht begon te haperen, viel ze terug naar de zesde plaats.

Marileidy Paulino snelde in 48,76 seconden naar de wereldtitel. De 26-jarige Dominicaanse was oppermachtig en had maar liefst 0,81 seconden voorsprong op nummer twee Natalia Kaczmarek uit Polen. Sada Williams uit Barbados legde beslag op het brons.

Klaver worstelde ondertussen met de verzuring en kwam uit op 50,33 seconden. Daarmee was ze flink trager dan haar vorige maand gelopen persoonlijk record van 49,81 seconden. Het Nederlands record is met 49,44 seconden in handen van Femke Bol, die zich deze WK richt op de 400 meter horden.

Met de zesde plek kon Klaver haar beste prestatie op een WK niet verbeteren. Vorig jaar in het Amerikaanse Eugene eindigde ze als vierde op de 400 meter. Toen noteerde ze met 50,33 exact dezelfde tijd in de eindstrijd.

Voor Klaver zit het toernooi er nog niet op. Ze komt zaterdagavond samen met onder anderen Bol in actie in de series van de 4x400 meter. De finale is zondagavond. De Nederlandse ploeg geldt op dit onderdeel als een van de favorieten.

Uitslag 400 meter Marileidy Paulino (Dom) - 48,76 Natalia Kaczmarek (Pol) - 49,57 Sada Williams (Bar) - 49,60 Rhasidat Adeleke (Ier) - 50,13 Cynthia Bolingo (Bel) - 50,33 Lieke Klaver (Ned) - 50,33 Candice McLeod (Jam) - 51.08 Talitha Diggs (Ken) - 51,25