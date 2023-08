Hassan haalt ook op 5 kilometer finale en krijgt kans op tweede WK-medaille

Sifan Hassan heeft zich woensdag eenvoudig geplaatst voor de finale van de 5.000 meter bij de WK atletiek in Boedapest. Een dag na haar bronzen 1.500 meterrace eindigde de Nederlandse als eerste in haar serie. Ook Maureen Koster haalde de eindstrijd.

Een plek bij de eerste acht in een van de twee heats volstond om door te gaan. Koster haalde dat net. Ze finishte als achtste in de eerste heat in een tijd van 15.05,13. Francine Niyomukunzi uit Burundi was 0,11 seconde langzamer en greep overal naast.

In de tweede heat liep Hassan constant vooraan, tot Faith Kipyegon haar in de laatste meters probeerde in te halen. Hassan zette nog even aan en finishte 0,02 seconde voor de Keniaanse wereldrecordhoudster (14.32,29 om 14.32,31).

Kipyegon was dinsdagavond wel sterker dan Hassan. Ze pakte toen goud op de 1.500 meter en maakte zo haar favorietenrol waar.

Maureen Koster (in het oranje) in actie in de series van de 5.000 meter. Foto: Getty Images

Hassan is regerend olympisch kampioen

Zaterdagavond is de finale van de 5 kilometer. Dan krijgt de dertigjarige Hassan de kans om haar tweede medaille van dit toernooi te pakken.

Afgelopen zaterdag leek Hassan op de 10.000 meter ook op weg naar een plak, tot ze op zo'n 20 meter voor de eindstreep viel. De 31-jarige Koster behoort niet tot de medaillekandidaten op de 5.000 meter.