Handbalster Polman voorlopig uitgeschakeld door operatie, WK lijkt niet in gevaar

Handbalster Estavana Polman staat twee maanden langs de kant. De 31-jarige international van het Nederlands team moet een operatie aan de meniscus van haar rechterknie ondergaan.

Haar club Rapid Bucuresti brengt het nieuws woensdag naar buiten via Instagram. Polman richt zich in het bericht tot de supporters van de club. "Ik zal er alles aan doen om sterker terug te komen. Ik kan niet wachten om weer te spelen en zeges voor jullie te behalen."

De handbalster kampte in haar loopbaan al twee keer eerder met een (zware) knieblessure. Ze is sinds augustus 2022 actief voor de Roemeense topclub Rapid Bucuresti. Daarvoor speelde ze kortstondig voor Nykøbing Falster en negen jaar lang voor het Deense Esbjerg. Bij die club, waarvan ze topscorer aller tijden is, vertrok ze in de zomer van 2021 na een arbeidsconflict.

De blessure lijkt voor Polman geen problemen te vormen richting het WK in Denemarken, Noorwegen en Zweden. Dat toernooi begint pas over ruim drie maanden, op 29 november. Het Nederlands team, dat in 2019 met Polman in de ploeg de wereldtitel pakte, is ingedeeld in een poule met Tsjechië, Argentinië en Congo.