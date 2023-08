Volleybalsters kloppen ook Finland en pakken groepswinst op EK

Delen via E-mail

De Nederlandse volleybalsters hebben woensdag ook hun vijfde en laatste groepswedstrijd op het EK gewonnen. In de Estse hoofdstad Tallinn rekenden ze in drie sets af met Finland: 25-18, 25-21 en 25-17.

Nederland was voor aanvang van de laatste groepswedstrijd al verzekerd van de groepswinst. Finland moest winnen om kans te maken op een plek in de achtste finales.

Al vroeg in de tweede set moest Nova Marring het veld geblesseerd verlaten. Maar ook zonder het aanstormende talent reeg Oranje de punten aaneen.

Nadat de tweede set ook naar Nederland was gegaan, kwam Finland in de derde set beter in de wedstrijd. Het ging lang gelijk op, maar bij een 17-19-stand won Oranje zes punten op rij en greep daarmee de winst.