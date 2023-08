Dagprogramma WK atletiek: Femke Bol kan vierde Nederlander met goud worden

Delen via E-mail

De zesde dag van de WK atletiek in Boedapest moet dé dag van Femke Bol worden. De 23-jarige Amersfoortse kan op de 400 meter horden haar eerste wereldtitel grijpen.

Bij afwezigheid van wereldrecordhoudster Sydney McLaughlin is Femke Bol de torenhoge favoriete voor goud. Als ze wint, is ze de vierde Nederlander ooit met atletiekgoud op een WK.

Bol treedt dan in de voetsporen van polsstokhoogspringer Rens Blom (2005), Dafne Schippers (200 meter in 2015 en 2017) en Sifan Hassan (1.500 meter en 10.000 meter in 2019).