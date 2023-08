Femke Bol voor het eerst favoriet in WK-finale: 'Er kan van alles gebeuren'

Na olympisch brons (2021) en WK-zilver (2022) begint Femke Bol donderdag op de WK in Boedapest voor het eerst als titelfavoriet aan een mondiale finale. De Nederlandse, die dit jaar superieur is op de 400 meter horden, wil zelf nog niet te veel aan goud denken.

Op de Olympische Spelen van Tokio én op de WK vorig jaar in het Amerikaanse Eugene stonden ze zoals verwacht met zijn drieën op het podium: Sydney McLaughlin, Dalilah Muhammad en Bol. Zij zijn veruit de de beste atletes op de 400 meter horden van de afgelopen jaren, tot deze zomer.

Wereldrecordhoudster McLaughlin richt zich inmiddels op de 400 meter en is vanwege blessureleed niet eens afgereisd naar Boedapest. En bij de 33-jarige Muhammad beginnen de jaren te tellen. De wereldkampioene van 2019 kwam dinsdag niet eens door de halve finales, waardoor Bol de enige van de 'grote drie' is die donderdag aan de start staat in de eindstrijd. En dat als torenhoge favoriet.

De 23-jarige Bol werkte het hele jaar naar deze dag toe. Ze veranderde haar techniek (veertien in plaats van vijftien passen tussen de horden) om nóg sneller te worden, maar op de WK hoefde ze tot dusver niet te laten zien of dat gelukt is.

In de series en halve finales was Bol zo veel beter dan de rest dat ze verre van voluit hoefde te gaan om als eerste over de streep te komen. "De afspraak was dat ik bij horde 7 of 8 om me heen zou kijken", zei ze dinsdag na de halve finales. "Als er iemand voor me zou zitten, zou ik nog even aanzetten. Maar dat bleek niet nodig. Het is ook wel fijn dat ik steeds energie kan sparen."

Beste tijden 400 meter horden in 2021 Femke Bol - 51,45 (23 juli in Londen) Femke Bol - 52,30 (15 juni in Oslo) Femke Bol - 52, 43 (2 juni in Florence) Femke Bol - 52,76 (30 juni in Lausanne) Shamier Little - 52,81 (22 augustus in Boedapest) Femke Bol - 52,95 (22 augustus in Boedapest) Femke Bol - 53,12 (27 mei in Oordegem)

Het WK-podium van 2022: Femke Bol (zilver), Sydney McLaughlin (goud) en Dalilah Muhammad (brons). Foto: Getty Images

'Het enige wat ik kan doen is alles geven'

In de finale zal het anders zijn. Dan gaat Bol voor het eerst vol gas geven in de jacht op haar eerste wereldtitel, al lijkt bijna niemand te verwachten dat het echt spannend wordt. Het verschil met de concurrentie is groot. Tekenend voor de hegemonie van Bol is dat de beste vier tijden dit jaar allemaal op haar naam staan. Op de vijfde plek staat de Amerikaanse Shamier Little (52,81), die in de WK-finale ook haar grootste concurrent lijkt.

Bol beseft dat de buitenwereld goud van haar verwacht. Aan de andere kant benadrukt ze dat het altijd mis kan gaan, zo maakte ze afgelopen zaterdag mee met haar valpartij in de laatste meters van de finale van de 4x400 meter gemengd.

"Toen ik als eerste het stokje kreeg, waren er vast ook een hoop mensen die dachten dat ik wel even naar de wereldtitel zou lopen. Zo zie je maar, er kan van alles gebeuren. Je weet het nooit in een finale. Het enige dat ik kan doen is alles geven en dan zie ik wel wat het wordt."

De finale van de 400 meter horden begint donderdag om 21.50 uur in het World Athletics Centre in Boedapest. Bol kan de vierde Nederlandse wereldkampioen in de atletiek worden. Polsstokhoogspringer Rens Blom (2005), Dafne Schippers (200 meter in 2015 en 2017) en Sifan Hassan (1.500 meter en 10.000 meter in 2019) hebben al WK-goud.