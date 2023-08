Rico Verhoeven keert op 4 november terug in de ring voor titelgevecht met Osaro

Rico Verhoeven maakt op 4 november zijn langverwachte rentree bij GLORY. De wereldkampioen verdedigt op het evenement Collision 6 in het GelreDome zijn titel tegen de Nederlandse Nigeriaan Tariq Osaro, die zich interim-kampioen mag noemen.

Verhoeven zou eigenlijk afgelopen voorjaar al zijn kampioensriem verdedigen tegen de Kroaat Antonio Plazibat. Daar ging een streep door toen de 34-jarige Nederlander in januari een zware knieblessure opliep.

Er volgde een maandenlange revalidatie. Verhoeven kreeg onlangs groen licht van de doktoren om weer de ring in te stappen, waarna het gevecht met de zeven jaar jongere Osaro ingepland kon worden.

"Het was een lange weg terug naar herstel, maar ik ben eindelijk daar waar ik wilde zijn. Ik ben zo erg gebrand op een terugkeer in de ring. Ik voel me sterker dan voorheen", zegt Verhoeven, die lovend is over de "respectvolle" Osaro, maar ook vindt dat hij in het voordeel is.

"Hij is gefocust, groot en krachtig en is heel snel opgeklommen naar de top. Maar er is één ding dat hij niet heeft en dat is de echte kampioensriem én de bijbehorende ervaring van een groot gevecht als dit."

Wie is Tariq Osaro? De 27-jarige Osaro werd als zoon van Nigeriaanse ouders geboren in Zwolle en groeide op in Amersfoort. Hij debuteerde in mei 2022 voor GLORY en kent met vijf zeges en één verliespartij indrukwekkende cijfers. Al zijn overwinningen boekte hij op knock-out of technische knock-out. Zijn vertrouwen voor het gevecht met Verhoeven in het GelreDome is groot. "Ik ben geen standaard vechter. Ik weet dat ik het kan en dat zal ik laten zien."

Osaro won verrassend van Plazibat

Bij afwezigheid van Verhoeven vochten Osaro en Plazibat in juni om de interim-titel. De in vorm verkerende Plazibat was de grote favoriet, maar hij verloor verrassend op technische knock-out, mede doordat hij in de ring een armblessure opliep.

Verhoeven heeft de wereldtitel in het zwaargewicht al sinds 2013 in bezit. Sindsdien weerstond hij veel aanvallen op zijn kampioensriem. De laatste keer was in oktober 2021, toen hij Jamal Ben Saddik in een prachtig gevecht versloeg. Aan dat duel hield Verhoeven een oogblessure over, waardoor hij een tijdje aan de kant stond.

Door zijn dit jaar opgelopen knieblessure moest de Brabander dus nóg langer wachten op zijn officiële rentree. Tussendoor (in oktober 2022) won hij op zijn eigen evenement HIT IT wel van Hesdy Gerges. Dat gevecht viel niet onder de vlag van GLORY; er stond dus geen titel op het spel.