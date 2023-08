Polsstokhoogspringer Vloon mist ook finale op vierde WK, Jiya door op 200 meter

Polsstokhoogspringer Menno Vloon is er woensdag ook op zijn vierde WK atletiek niet in geslaagd de finale te halen. Op de 200 meter was er wel succes voor Tasa Jiya en Taymir Burnet, die in Boedapest doordrongen tot de halve finale.

De 29-jarige Vloon kwam in de kwalificatie tot een hoogte van 5,70 meter. Daarmee kwam hij 5 centimeter tekort om voor het eerst in zijn carrière door te dringen tot de WK-finale.

In 2021 haalde Vloon wel de finale op de Spelen in Tokio, maar de WK's verlopen steeds niet naar wens. In 2017 raakte hij in Londen bij zijn eerste poging geblesseerd en in 2019 in Doha moest hij zich op het laatste moment terugtrekken. Tijdens de warming-up was Vloon geblesseerd geraakt.

Op zijn derde WK, die van vorig jaar in Eugene, strandde Vloon in de kwalificaties. Woensdag in Boedapest gebeurde dat dus opnieuw. De finale van het polsstokhoogspringen is zaterdag en dan is de Zweedse wereldrecordhouder Armand Duplantis de torenhoge favoriet.

Tasa Jiya (links) in actie in de series van de 200 meter. Foto: ANP

Nieuwe mijlpaal voor teruggekeerde Jiya

Op de 200 meter kende Tasa Jiya woensdag een redelijk WK-debuut. De Nederlandse werd derde in haar serie in 22,97 en dat was genoeg om door te gaan.

Het bereiken van de halve finales is een nieuwe mijlpaal voor Jiya sinds haar rentree in de topsport.

De 25-jarige Jiya was als tiener een zeer talentvolle atlete. Op haar achttiende was ze op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro al reserveloopster voor de 4x100 meter estafette.

Na die Spelen stopte Jiya met atletiek en in 2018 werd ze moeder van een dochter. Sinds ze vorig jaar haar sportcarrière weer heeft opgepakt, gaat het hard met de Amsterdamse. Jiya scherpte haar persoonlijk record op de 200 meter dit jaar aan tot 22,77 en werd Nederlands kampioene. Nu wacht Jiya de halve finale op een WK.

Bij de mannen slaagde Taymir Burnet erin zich te plaatsen voor de halve finales van de 200 meter. De dertigjarige Nederlander moest wel lange tijd in een oververhitte hotseat wachten op de bevrijdende uitslag.

Taymir Burnet in actie in de series van de 200 meter. Foto: ANP

Burnet met persoonlijk record verder

Burnet eindigde als vijfde in de eerste van zeven series. Met die klassering was hij niet rechtstreeks door, maar zijn tijd van 20,31 bleek na de laatste serie precies goed genoeg om als een van drie tijdsnelsten het veld in de halve finales aan te vullen.

De 20,31 was een persoonlijk record voor Burnet. Hij kon zich goed optrekken aan de Brit Zharnel Hughes, die de heat won in 19,99 en daarmee de snelste was van alle atleten die uitkwamen in de series.