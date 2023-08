Nederlands kampioen Jiya plaatst zich voor halve finales 200 meter op WK

Tasa Jiya heeft zich woensdag geplaatst voor de halve finales van de 200 meter op de WK atletiek in Boedapest. De Nederlandse werd derde in haar serie in 22,97 en dat was genoeg om door te gaan.

Het bereiken van de halve finales is een nieuwe mijlpaal voor Jiya sinds haar rentree in de topsport.

De 25-jarige Jiya was als tiener een zeer talentvolle atlete. Op haar achttiende was ze op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro al reserveloopster voor de 4x100 meter estafette.

Na die Spelen stopte Jiya met atletiek en in 2018 werd ze moeder van een dochter. Sinds ze vorig jaar haar sportcarrière weer heeft opgepakt, gaat het hard met de Amsterdamse. Jiya scherpte haar persoonlijk record op de 200 meter dit jaar aan tot 22,77 en werd Nederlands kampioen.