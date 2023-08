Dagprogramma WK atletiek: Hassan wéér in actie, finales voor Klaver en Laros

Op de vijfde dag van de WK atletiek in Boedapest komt Sifan Hassan wéér in actie, maar ze kan geen medaille pakken. Lieke Klaver en Niels Laros lopen wel een finale.

Nog geen 24 uur na haar bronzen race op de 1.500 meter staat Sifan Hassan woensdag aan de start in de series van de 5.000 meter. Plaatsing voor de finale mag geen probleem zijn voor de Nederlandse, die in 2019 goud pakte op de 5 kilometer. Met Maureen Koster heeft Nederland nog een troef in de series.

Lieke Klaver zegt dit WK steeds dat haar doel is om een persoonlijk record te lopen in de finale. Dat zal ook nodig zijn om in de buurt te komen van de medailles. In de halve finales klokte de 25-jarige Noord-Hollandse 49,87 (haar persoonlijk record is 49,81) en er waren vier vrouwen sneller. Vorig jaar liep Klaver in Eugene haar eerste WK-finale en finishte als vierde.

Voor Niels Laros is het een stunt dat hij de finale van de 1.500 meter heeft gehaald. Met zijn achttien jaar is het Brabantse toptalent veruit de jongste in de eindstrijd.

In de halve finales van de 100 meter horden jaagt Nadine Visser op haar derde finaleplaats ooit op een WK. Dat zal lastig zijn, want de concurrentie is de afgelopen jaren veel sneller geworden. Maayke Tjin A-Lim staat voor het eerst in de halve finales van een WK. Het zou een daverende verrassing zijn als zij nog verder komt.

In de kwalificatie van het polsstokhoogspringen hoopt Menno Vloon voor het eerst de eindstrijd te halen, terwijl Nederlands kampioen Tasa Jiya in de series van de 200 meter haar WK-debuut maakt. In de series van de 200 meter bij de mannen komt Taymir Burnet in actie.

Volledig programma woensdag 23 augustus

10.05 uur: 800 meter vrouwen, series

10.15 uur: Polsstokhoogspringen mannen, kwalificatie ( Menno Vloon )

) 10.20 uur: Speerwerpen vrouwen, kwalificatie

11.15 uur: Verspringen mannen, kwalificatie

11.20 uur: 200 meter vrouwen, series ( Tasa Jiya )

) 12.15 uur: 200 meter mannen, series (Taymir Burnet)