Sifan Hassan noemt brons op 1.500 meter mooier dan goud op andere afstanden

Sifan Hassan kan haar geluk niet op met de bronzen plak die ze dinsdag veroverde op de 1.500 meter. De dertigjarige Nederlandse hecht er zelfs meer waarde aan dan aan eventueel goud op een andere afstand op de WK atletiek.

"Als ik zaterdag wereldkampioen was geworden op de 10.000 meter, dan was dat minder bijzonder voor mij geweest. En stel dat ik nog goud pak op de 5.000 meter, dan voelt dat misschien ook minder bijzonder", zei Hassan een half uur na de finale in het National Athletics Centre in Boedapest.

Hassan doelde daarmee op de lastige overgang van de marathon naar de relatief korte 1.500 meter. Het is pas vier maanden geleden dat ze in Londen voor een sensatie zorgde door haar eerste wedstrijd over de traditionele 42 kilometer en 195 meter te winnen.

"De overstap van de marathon naar de 10.000 meter is nog een beetje logisch", vervolgde Hassan, die zaterdag door een val naast goud of zilver greep op de 10.000 meter.

"Maar de 1.500 meter is iets heel anders. Ik heb heel lang niet de snelheid gehad voor een 1.500 meter. Ik heb keihard gewerkt en dat heeft zich uitbetaald. Ik ben zo trots op deze medaille. En ik vraag me af of iemand anders ooit zo snel de stap van de marathon naar een WK-medaille op de 1.500 heeft gezet. Misschien is dit wel uniek."

Faith Kipyegon komt juichend over de streep. Foto: Getty Images

'Ik kijk uit naar de vrije dagen'

De Keniaanse Faith Kipyegon, die in in het voorjaar een wereldrecord liep, begon als favoriete aan de 1.500 meter en maakte dat waar door goud te pakken. Zaterdag wacht een nieuwe strijd tussen Hassan en Kipyegon, maar dan op de 5.000 meter.

Woensdagavond staan de series van de 5.000 meter op het programma. Daarna heeft Hassan zowaar twee dagen vrij in haar drukke WK-schema. "Heerlijk, ik kijk echt uit naar die vrije dagen."

"Nu ik brons heb, kan ik met vertrouwen vooruitkijken. Of dit brons mijn val op de 10.000 meter goedmaakt? Daar ben ik niet mee bezig. Die val is geweest, dat ligt achter me. Ik kijk vooruit. En dat doe ik met een heel goed gevoel."

Uitslag 1.500 meter Faith Kipyegon (Ken) 3.54,87 Diribe Welteji (Eth) 3.55,69 Sifan Hassan (Ned) 3.56,00 Ciara Mageean (Ier) 3.56,61 Nelly Chepchirchir (Ken) 3.57,90 Laura Muir (GB) 3.58,58 Jessica Hull (Aus) 3.59,54 Katie Snowden (GB) 3.59,65 Birke Haylom (Eth) 4.01,51 Cory McGee (VS) 4.01,60