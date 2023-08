Sifan Hassan verovert drie dagen na val WK-brons op 1.500 meter

Sifan Hassan heeft dinsdag bij de WK atletiek in Boedapest het brons op de 1.500 meter veroverd. De Nederlandse revancheerde zich zo voor haar dramatische val op de 10.000 meter.

Hassan kwam in de finale tot een tijd van 3.56,00. Daarmee gaf ze ruim een seconde toe op de Keniaanse winnares Faith Kipyegon (3.54,87) en moest ze de Ethiopische Diribe Welteji (3.55,69) net voor zich dulden.

De dertigjarige Hassan liep zoals gebruikelijk lange tijd achteraan het veld en werkte zich in de laatste ronde op naar voren. Op het laatste rechte stuk liep de wereldkampioene van 2019 vrijwel naast Welteji, maar zilver zat er net niet in. Kipyegon pakte vorig jaar en in 2017 ook al het WK-goud.

Voor Hassan is het haar derde WK-medaille op de 1.500 meter. Vier jaar geleden pakte de geboren Ethiopische goud op deze afstand in Doha, waar ze ook triomfeerde op de 10.000 meter. In 2015 greep ze in Peking ook brons.

In 2021 voegde Hassan daar de olympische titels op de 5.000 en 10.000 meter aan toe. Op de 1.500 meter in Tokio moest ze genoegen nemen met het brons.

Uitslag 1.500 meter Faith Kipyegon (Ken) 3.54,87 Diribe Welteji (Eth) 3.55,69 Sifan Hassan (Ned) 3.56,00 Ciara Mageean (Ier) 3.56,61 Nelly Chepchirchir (Ken) 3.57,90 Laura Muir (GB) 3.58,58 Jessica Hull (Aus) 3.59,54 Katie Snowden (GB) 3.59,65 Birke Haylom (Eth) 4.01,51 Cory McGee (VS) 4.01,60

Hassan liep halve finales met veel pijn

Afgelopen zaterdag begonnen de WK in Boedapest dramatisch voor Hassan. De tweevoudig olympisch kampioene leek op weg naar de winst op de 10.000 meter, maar door een val in de laatste meters werd ze uiteindelijk elfde.

Zondag plaatste Hassan zich overtuigend voor de finale van de 1.500 meter, maar na afloop liet ze weten dat had getwijfeld of ze wel van start moest gaan in de halve finales. De Nederlandse had namelijk nog veel pijn na haar dramatische val op de 10.000 meter.

"Alles doet pijn", zei Hassan, die met pleisters op haar knie en een ingepakte elleboog de halve finale van de 1.500 meter liep. Desondanks eindigde ze als derde in haar serie.

Hassan komt deze WK ook nog in actie op de 5.000 meter. Op die afstand behoort ze eveneens tot de kanshebbers.