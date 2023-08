Titelfavoriete Femke Bol overtuigend naar WK-finale 400 meter horden

Femke Bol heeft zich dinsdag eenvoudig geplaatst voor de finale van de 400 meter horden bij de WK in Boedapest. De Nederlandse titelfavoriete was met 52,95 veruit de snelste in haar serie in de halve finales.

Over het hele veld bezien was de Amerikaanse Shamier Little wel sneller dan Bol, maar de Europees kampioen spaarde in het laatste deel van de race haar krachten.

Het is de tweede keer dat Bol de WK-finale bereikt heeft. Vorig jaar in Eugene pakte ze achter Sydney McLaughlin zilver, maar in Boedapest doet de Amerikaanse wereldrecordhoudster niet mee. Bol is daardoor de absolute topfavoriet voor goud. De eindstrijd staat donderdagavond op het programma in het National Athletics Centre.

Dalilah Muhammad leek wel een geduchte concurrent voor Bol, maar de wereldkampioen van 2019 stelde teleur in Boedapest. De 33-jarige Amerikaanse finishte dinsdag in 54,19 als derde in haar serie en daarmee mist ze de finale. Op de Spelen in Tokio pakte Muhammad nog zilver en hield ze Bol (brons) achter zich.

Femke Bol met Dalilah Muhammad, die verrassend strandde in de halve finales. Foto: ANP

Bol kan vierde Nederlandse wereldkampioen worden

Het is de vraag of er een atlete is die in de finale in de buurt kan komen van Bol. De vijf snelste tijden dit jaar zijn allemaal gelopen door de Amersfoortse. die deze zomer haar eigen Europees record aanscherpte tot 51,45.

De 23-jarige Bol kan de vierde Nederlandse wereldkampioen worden in de atletiek. Polsstokhoogspringer Rens Blom (2005), Dafne Schippers (200 meter in 2015 en 2017) en Sifan Hassan (1.500 meter en 10.000 meter in 2019) hebben al WK-goud.