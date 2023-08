Visser en Tjin A-Lim naar halve finales 100 meter horden op WK

Nadine Visser heeft zich dinsdag overtuigend geplaatst voor de halve finales van de 100 meter horden bij de WK atletiek in Boedapest. Ook WK-debutante Maayke Tjin A-Lim overleefde de series.

Visser finishte als tweede in haar serie in 12,68. Dat was ruim genoeg om door te gaan. Jasmine Camacho-Quinn uit Puerto Rico won de serie in 12,50.

Over het hele veld bezien was Kendra Harrison de snelste. Zij maakte indruk met een tijd van 12,24. Het wereldrecord staat sinds de WK van vorig jaar op 12,12 en is in handen van de Nigeriaanse Tobi Amusan.

De 28-jarige Visser zit al jaren dicht tegen de wereldtop aan op de 100 meter horden. In 2017 (zevende) en 2019 (zesde) haalde ze de WK-finale, maar vorig jaar in Eugene strandde ze in de halve finales. Het persoonlijk record van de Noord-Hollandse staat sinds 2021 op 12,51.

Visser kende geen vlekkeloze aanloop naar de WK. Ze kreeg weer last van haar hamstrings na de Diamond League in Stockholm in juli. In de series dinsdag in Boedapest liep ze wel pijnvrij.

Nadine Visser. Foto: ANP

Tjin A-Lim als tijdsnelste verder

Visser hoopt voor de derde keer de eindstrijd te halen op een WK. De halve finales van de 100 meter zijn woensdag. Donderdagavond staat de finale op het programma in het National Athletics Centre.

Tjin A-Lim werd in 12,92 vijfde in haar serie, terwijl de eerste vier sowieso doorgingen. Als een van de vier tijdsnelsten plaatste ze zich alsnog voor de halve finales, waardoor Nederland woensdag twee troeven heeft.

De plek in de halve finales is een nieuw hoogtepunt in een goede zomer van de 25-jarige Tjin A-Lim. Ze richt zich pas sinds dit jaar fulltime op haar sport en verbeterde onlangs haar persoonlijk record tot 12,66. Door die tijd is ze zeker van deelname aan de Spelen in Parijs volgend jaar.