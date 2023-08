Discuswerpster Van Klinken naast WK-podium, Bonevacia mist finale 400 meter

Discuswerpster Jorinde van Klinken is er dinsdag niet in geslaagd een medaille te veroveren bij de WK atletiek in Boedapest. De Nederlandse eindigde als vierde. Liemarvin Bonevacia plaatste zich niet voor de finale van de 400 meter.

De 23-jarige Van Klinken liet een beste worp van 67,20 meter noteren. Daarmee kwam de Drentse precies een meter tekort voor het brons, dat naar de Chinese Feng Bin ging.

De wereldtitel bij het discuswerpen was met voor de Amerikaanse Laulauga Tausaga (69,49 meter). Zij gooide 26 centimeter verder dan haar landgenote Valarie Allman.

Van Klinken brak vorig jaar door op het internationale podium. Toen veroverde ze bij de EK in München brons bij het kogelstoten.

Liemarvin Bonevacia kwam tekort voor een finaleplek op de 400 meter. Foto: ANP

Bonevacia mist finale 400 meter

Op de 400 meter wist Bonevacia zich niet voor de finale te plaatsen. De Nederlander eindigde in zijn halve finale als vijfde, met een tijd van 45,23 seconden. De Brit Matthew Hudson-Smith was met 44,26 de snelste, voor Kirani James (44,58) uit Grenada.

Voor een finaleplek moest de 34-jarige Bonevacia bij de eerste twee in zijn halve finale eindigen of anders tot de twee tijdsnelsten in totaal behoren.

In de series was Bonevacia met 44,78 nog een stuk sneller en ging hij als achtste door naar de halve finales.

Nadine Visser plaatste zich overtuigend voor de halve finales op de 100 meter horden. Foto: ANP

Visser en Tjin A-Lim naar halve finales 100 meter horden

Op de 100 meter horden plaatsten Nadine Visser en WK-debutante Maayke Tjin A-Lim zich voor de halve finales. Visser finishte in 12,68 als tweede in haar serie en Tjin A-Lim werd in 12,92 vijfde in haar serie, maar ging als een van de vier tijdsnelsten toch door. Over het hele veld bezien was Kendra Harrison met 12,24 de snelste. Het wereldrecord is met 12,12 in handen van de Nigeriaanse Tobi Amusan.

De 28-jarige Visser zit al jaren dicht tegen de wereldtop aan op de 100 meter horden. In 2017 (zevende) en 2019 (zesde) haalde ze de WK-finale, maar vorig jaar in het Amerikaanse Eugene strandde ze in de halve finales. Het persoonlijk record van de Noord-Hollandse staat sinds 2021 op 12,51.

Visser hoopt voor de derde keer de eindstrijd te halen op een WK. De halve finales van de 100 meter zijn woensdag. De finale in het National Athletics Centre staat donderdagavond op het programma.

Voor de 25-jarige Tjin A-Lim is de plek in de halve finales een nieuw hoogtepunt in een goede zomer. Ze richt zich pas sinds dit jaar fulltime op haar sport en verbeterde onlangs haar persoonlijk record tot 12,66. Door die tijd is ze zeker van deelname aan de Spelen in Parijs volgend jaar.