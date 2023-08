Volleybalsters winnen ook vierde groepsduel op EK en grijpen koppositie

Delen via E-mail

De Nederlandse volleybalsters hebben dinsdag ook hun vierde groepswedstrijd op het EK gewonnen. De ploeg van bondscoach Felix Koslowski versloeg Frankrijk in de Estse hoofdstad Tallinn met 3-1 (25-23, 27-25, 21-25 en 26-24).

In de eerste set ging het lang gelijk op, maar op het moment suprême sloeg Oranje toe. Frankrijk raakte niet van slag en stond in het tweede bedrijf lange tijd voor, maar bij 24-23 nam Nederland voor het eerst de leiding. De Françaises stribbelden nog wat tegen, maar moesten op het derde setpunt buigen.

In de derde set kwam Oranje met 10-15 achter, maar de nummer vier van het vorige EK knokte zich terug. Vanaf 21-21 won Frankrijk vier punten op rij, waardoor er een vierde set aan te pas moest komen. Ook daarin was het spannend, maar maakte Nederland het karwei af.

Dankzij de overwinning neemt Oranje de koppositie in groep D over van Frankrijk, dat de eerste nederlaag op dit EK leed. De ploeg van Koslowski staat op twaalf punten en heeft een punt meer dan de Françaises, die een duel meer hebben gespeeld.

De Nederlandse volleybalsters hadden zich al geplaatst voor de achtste finales. Woensdag spelen ze in hun laatste groepswedstrijd tegen Finland. Eerder werden Spanje, Slowakije en Estland al verslagen.

Het EK wordt in België, Duitsland, Italië en Estland gehouden. Oranje speelt de achtste finale in Florence. De eindstrijd vindt op 3 september plaats in Brussel.