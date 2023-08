Landstitels, olympische titels, wereldtitels én Europese titels. Niets ontbreekt op de erelijst van Margot van Geffen. De 33-jarige hockeyster dacht aan stoppen, maar is er op het EK tóch nog bij en gaat zaterdag voor wéér een prijs met Oranje.

Veel verliezen, weinig doelpunten en daardoor ook veel chagrijnige zondagen. Gek genoeg had Van Geffen - een van de succesvolste Nederlandse hockeysters aller tijden - die drie dingen nodig om het plezier in het hockey weer terug te vinden.

Van Geffen vertrok vorig jaar na twaalf seizoenen bij HC Den Bosch. Ze koos voor een avontuur bij laagvlieger HGC, waarbij ze weer moest leren verliezen. Dat was de bikkelharde verdediger verleerd na al haar succesvolle jaren bij Oranje en recordkampioen HC Den Bosch.

Bij HC Den Bosch kon alles op 80 procent, geeft Van Geffen toe. En tóch werd de club ieder jaar landskampioen. "Ik wilde eens écht juichen om bijvoorbeeld een strafcorner", vertelt de 256-voudig international. "En niet alleen in de play-offs, maar in de hele competitie."

Door de nieuwe impuls bij HGC kwam Van Geffen erachter dat ze hockey toch nog heel leuk vond. "Ik heb eraan gedacht bij Oranje te stoppen. Maar ik wil graag kijken wat er nog in het vat zit, als de bondscoach mij tenminste nog goed genoeg zou vinden."

Van Geffen vierde op lijst met meeste interlands Margot van Geffen speelt zaterdag in de EK-finale haar 257e interland. Alleen iconen Minke Smabers, Fatima Moreiro de Melo en Eva de Goede kwamen ook tot dat aantal. Meeste interlands vrouwen:

1. Minke Smabers - 312

2. Eva de Goede - 258

3. Fatima Moreira de Melo - 258

4. Margot van Geffen - 256

Van Geffen ontbreekt zelden bij Oranje

Goed genoeg, dat vindt bondscoach Paul van Ass de routinier nog. Terwijl haar generatiegenoot en hartsvriendin Eva de Goede gepasseerd thuiszit, is Van Geffen bezig aan haar zevende EK. Dat doet ze uitgerekend in Mönchengladbach, de stad waar ze in 2011 haar EK-debuut maakte.

"Als ik nu terugdenk aan de speelster die ik was in 2011, dan ben ik nu veel fitter", zegt de speelster met de meeste EK-duels in het Oranjeshirt op haar naam. "Dat zie je ook op foto's van toen. Maar misschien was dat nog babyvet, haha."

Opvallend is dat Van Geffen sinds haar debuut twaalf jaar geleden slechts een handjevol wedstrijden heeft gemist. Bijna altijd was de Brabantse 'Greet' fit. Alleen een valpartij bij een schaatsuitje met ploeggenoten in 2021 zorgde ervoor dat ze een paar wedstrijden moest overslaan.

"Ik denk dat ik geluk heb gehad met mijn genen", zegt Van Geffen, die deels als personal trainer werkt. "Mede door die kennis heb ik met alle ontwikkelingen meegekund. Het hockey is bijvoorbeeld veel sneller geworden."

Margot van Geffen tijdens haar zevende EK. Foto: Pro Shots

'Laat mij maar lekker hockeyen'

Een vaste waarde was Van Geffen altijd, maar toch heeft ze ook twijfels gehad. "Natuurlijk", zegt ze. "Denk maar aan de periode na de Spelen. Tijdens dat toernooi wil iedereen wat van je. Maar als je dan op de club komt, ben je opeens helemaal niemand."

Het is een periode waaraan Van Geffen niet graag terugdenkt. Veel liever noemt ze het WK van 2014 in Den Haag, waar Nederland - vanzelfsprekend - goud pakte. "Dat hele ADO-stadion was gewoon van ons. Die setting was waanzinnig."

Van Geffen noemt het WK van 2014 het bijzonderste toernooi ooit, maar krabbelt terug als ze wat langer nadenkt. Misschien zijn dat tóch de Olympische Spelen van 2012 in Londen. "Dat toernooi was om de hoek. Iedere wedstrijd zat het vol bekenden op de tribune."

Volgend jaar hoopt Van Geffen haar interlandcarrière af te sluiten met olympisch goud in Parijs. Maar met een afscheid is ze nog niet bezig. "Laat mij maar lekker hockeyen. Als ik gestopt ben, zal het besef komen hoe bijzonder het allemaal is geweest."