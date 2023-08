Wordt Laros (18) volgende Nederlandse topatleet? 'Hij kan iets bijzonders'

Na Dafne Schippers, Sifan Hassan en Femke Bol lijkt er met Niels Laros (18) weer een bijzondere Nederlandse atleet door te breken. Het verhaal van een toptalent uit een Brabantse atletiekfamilie, dat in Boedapest veruit de jongste WK-finalist is op de 1.500 meter.

22 jaar lang mocht Gert-Jan Liefers zich de snelste Nederlander op de 1.500 meter noemen, tot afgelopen zondag. De meervoudig nationaal kampioen hield er al rekening mee toen hij de tv aanzette voor de halve finale op de WK met Laros.

"Ik heb genoten", vertelt Liefers, die Laros meteen een appje stuurde toen die zich met een nieuw Nederlands record (3.32,74) had geplaatst voor de eindstrijd. "Na de WK bel ik hem nog wel even. Hij heeft het nu druk genoeg, focus op de finale."

De inmiddels 44-jarige Liefers kan ermee leven dat zijn naam uit de recordboeken is. "Als ik het record dan toch een keer kwijt moest raken, dan maar aan Niels. Weet je waarom? Omdat ik zijn ouders nog ken van vroeger. Ik heb nog gelopen tegen zijn vader."

Die vader is Marcel Laros, meervoudig Nederlands kampioen steeplechase en in 1995 de beste Nederlander op de 1.500 meter. Hij miste de Olympische Spelen van 1996 in Atlanta op 0,08 seconden. Laros' moeder, Sandra Hofmans, haalde ook de nationale atletiektop, terwijl zijn 2,5 jaar oudere broer Lars als tiener ook meedeed aan nationale jeugdkampioenschappen.

Jarenlang was Lars sneller, doordat hij ouder was. Tot Niels zestien jaar werd en ze samen aan de start stonden bij een wedstrijd over 3.000 meter in Utrecht. "Bij het ingaan van de laatste ronde zag ik Niels 150 meter voor me lopen. Ik dacht: wat doet hij nou? Hij liep daar gewoon de limiet voor het EK onder twintig jaar. Op zijn zestiende...", vertelde Lars Laros begin dit jaar in de podcast De Pacer. "Dat was het moment dat ik echt besefte dat Niels iets bijzonders kan."

Gert-Jan Liefers tijdens de WK van 2003 in Parijs. Foto: ANP

'Hij viel me al op tien hij veertien jaar was'

Liefers wist op dat moment al van het bijzondere talent van Laros. "Ik denk dat Niels een jaar of veertien was toen hij me voor het eerst opviel. Ik zag een tengere jongen, die met veel souplesse liep. Het bijzondere aan hem is dat hij ook een aardige 800 én een goede 3.000 meter kan lopen. Met de snelheid van de 800 meter en het uithoudingsvermogen van de 3.000 meter heeft hij de ideale combinatie voor de 1.500 meter. Maar goed, dat wil nog niet zeggen dat je het haalt. Ik heb de afgelopen jaren meer grote talenten gezien, maar die konden de stap naar de senioren niet zetten."

Het kan helpen dat Laros uit een echt atletiekgezin komt, al vertelde hij in eerdere interviews dat hij zich nooit gepusht voelde. Zijn vader zei jaren geleden weliswaar gekscherend dat zijn zoons een auto zouden krijgen als ze zijn persoonlijke records zouden breken. Maar dat was omdat hij vermoedde dat dat nooit zou gebeuren.

In zijn jongste jaren combineerde Laros atletiek nog met voetballen bij de plaatselijke club in Oosterhout. Tot hij uiteindelijk zelf puur voor atletiek koos. En school was ook niet onbelangrijk. Het was de bedoeling dat hij pas de overstap naar sportcentrum Papendal zou maken als hij zijn gymnasium had afgerond. Maar door zijn razendsnelle opmars verliet hij al eerder het ouderlijk huis, om dagelijks te kunnen trainen onder bondscoach Tomasz Lewandowski. En dat betaalt zich uit.

Niels Laros in de zomer van 2022 na de winst van de Europese titel 3.000 meter in Jeruzalem. Foto: Getty Images

'Ik sluit een medaille niet uit'

"Rising star" en "Dutch sensation", zo werd Laros en jaar geleden al genoemd in de internationale atletiekmedia. Hij was net Europees kampioen onder achttien geworden op de 1.500 en 3.000 meter, en dat met indrukwekkende tijden. Hij was zelfs sneller dan Jakob Ingebrigtsen in zijn jonge jaren. De 22-jarige Noor is inmiddels regerend olympisch kampioen en wereldkampioen, en woensdagavond in de WK-finale is hij opnieuw de torenhoge favoriet voor goud.

Het zegt veel over de potentie van Laros, die woensdag veruit de jongste is in de eindstrijd in Boedapest. "Als hij weer tactisch slim loopt, is de top vijf mogelijk", denkt Liefers. "En met heel veel geluk sluit ik zelfs een medaille voor Laros niet uit."

Verder mag Laros vooral genieten, vindt Liefers. "Het is bijzonder dat hij dit op zo'n jonge leeftijd al mee mag maken. Waarschijnlijk zal het niet bij deze ene finale blijven. De top van een 1.500 meterloper ligt rond de 26, 27 jaar. Dat betekent dat Niels nog veel progressie kan boeken. Hij heeft nog bijna tien jaar om veel beter te worden."

Liefers trekt de vergelijking met zichzelf. "Toen ik achttien jaar was, liep ik 3.38. En in mijn toptijd was ik zes seconden sneller (3.32,89, red.). Niels loopt nu al 3.32. Stel dat ook hij de komende jaren zes seconden winst boekt, dan gaan er heel bijzondere dingen gebeuren."