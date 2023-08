Hockeysters winnen weer met ruime cijfers op EK en zijn zeker van halve finales

Delen via E-mail

De Nederlandse hockeysters hebben dinsdag met gemak de halve finales van het EK bereikt. De ploeg van Paul van Ass was in de laatste poulewedstrijd met 5-0 te sterk voor de Italianen.

Na een doelpuntloos eerste kwart kwamen de hockeysters in het tweede kwart op stoom in Mönchengladbach. Na een tik op de stick van Marijn Veen opende Frédérique Matla de score met een benutte strafbal. Niet veel later verdubbelde strafcornerspecialist Yibbi Jansen de marge.