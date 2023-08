GLORY scherpt antidopingbeleid aan: onverwachte controles en flinke boetes

GLORY gaat het antidopingbeleid in de komende tijd flink aanscherpen. De kickboksbond hoopt daarmee de sport zo schoon mogelijk te houden. In de afgelopen maanden kreeg GLORY nog met een aantal dopinggevallen te maken.

GLORY, dat in de komende tijd meer details over het aangescherpte beleid bekendmaakt, heeft Nadia Silk aangetrokken om de regels in de praktijk te brengen. Ze komt over van het Amerikaanse antidopingbureau USADA en ontwikkelde eerder het strenge antidopingbeleid van MMA-organisatie UFC.