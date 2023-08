Klaver met vertrouwen richting finale 400 meter: 'Had lol tijdens mijn race’

Lieke Klaver heeft zichzelf verbaasd door in de halve finales van de 400 meter met overmacht de eindstrijd te halen bij de WK atletiek in Boedapest. Ze was maandag veel sneller dan de rest van haar serie en dat was wennen.

"Ik was aan het genieten. Ja, ik had gewoon lol tijdens de race", vertelde Klaver, die 49,87 klokte en daarmee bijna een seconde sneller was dan de nummer twee in haar race, de Amerikaanse Talitha Diggs (50,86).

Het is de tweede keer dat de 25-jarige Nederlandse zich geplaatst heeft voor de WK-finale. Vorig jaar in Eugene moest ze dieper gaan en was haar tijd (50,18) niet zo snel. "Ik heb dit jaar stappen gezet, dat is duidelijk", concludeerde ze. "Het was best raar om in mijn eentje voorop te lopen in de halve finale van een WK. 49,87 is ook echt een goede tijd."

Toch ziet Klaver ruimte voor verbetering richting de finale. "Op het laatst kon ik de snelheid niet helemaal doortrekken. Ik verkrampte een beetje. Ik ga morgen veel praten over deze race en daar proberen van te leren. En dan ga ik het in de finale hopelijk nog beter doen."

Lieke Klaver in actie in de halve finales van de 400 meter. Foto: Getty Images

'Ik ben goed onder druk'

Klaver zal in de eindstrijd, die woensdagavond op het programma staat in het National Athletics Centre, waarschijnlijk ook sneller moeten om kans te maken op een medaille. Over het hele veld bezien noteerde ze maandag in de halve finales een gedeelde vierde tijd.

De Poolse Natalia Kaczmarek was de snelste in 49,50, gevolgd door de Dominicaanse Marileidy Paulino (49,54) en Sada Williams uit Barbados (49,58).

Het doel van Klaver is om in de finale een persoonlijk record te lopen, benadrukte ze. Al zal ze misschien ook denken aan een medaille. Vorig jaar in Eugene finishte ze als vierde.

"Het wordt vast een heel mooie finale", keek ze vooruit. "Ik hoop dat de zware concurrentie ervoor zorgt dat ik nog harder ga. Ik weet dat ik goed ben onder druk, dat wil ik woensdag weer laten zien."