Lieke Klaver plaatst zich op overtuigende wijze voor WK-finale 400 meter

Lieke Klaver heeft zich maandag eenvoudig geplaatst voor de WK-finale van de 400 meter. De atlete snelde in de halve finales in Boedapest overtuigend naar de beste tijd in haar serie.

De 25-jarige Klaver hield de concurrentie in haar race ver achter zich en klokte 49,87. Ze liep zondag in de series ook al eenvoudig naar 50,53 en hoopt woensdag in de finale een persoonlijk record te noteren. Dat staat nu op 49,81. Een persoonlijk record zal waarschijnlijk ook nodig zijn om kans te maken op een medaille.

Over het hele veld bezien was de 49,87 van Klaver de vierde tijd. Drie vrouwen waren in de halve finales sneller: de Poolse Natalia Kaczmarek (49,50), de Dominicaanse Marileidy Paulino (49,54) en Sada Williams uit Barbados (49,58). De Ierse Rhasidat Adeleke noteerde dezelfde tijd als Klaver.

Het is de tweede keer dat Klaver in de WK-finale staat. Ze kwalificeerde zich vorig jaar als eerste Nederlandse vrouw ooit voor een eindstrijd van een WK op deze afstand. In de finale in het Amerikaanse Eugene werd ze finishte ze als vierde.

Lieke Klaver was bijna een seconde sneller dan de nummer twee in haar race. Foto: ANP

Klaver doorbrak dit jaar magische grens

Klaver doorbrak dit jaar de magische barrière van 50 seconden. In de aanloop naar de WK benadrukte ze dat een persoonlijk record haar grote doel is in Boedapest, al zal ze misschien ook denken aan een medaille.

Zaterdag greep Klaver met de gemengde estafetteploeg naast een medaille op de 4x400. Slotloopster Femke Bol lag op koers voor goud, maar viel in de laatste meters.

Bol kwam nog wel als derde over de finish, maar deed dat zonder stokje. Daardoor was de derde plaats niet geldig.