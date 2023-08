Lieke Klaver plaatst zich op indrukwekkende wijze voor WK-finale 400 meter

Lieke Klaver heeft zich maandag eenvoudig geplaatst voor de WK-finale van de 400 meter. De atlete snelde in de halve finales in Boedapest overtuigend naar de eerste tijd.

De 25-jarige Klaver hield de concurrentie ver achter zich en liep een tijd van 49,87. Ze liep zondag in de series al eenvoudig naar de eerste plaats in 50,53. Woensdagavond is de finale van de 400 meter.

Het is de tweede keer dat Klaver in de WK-finale staat. Ze kwalificeerde zich vorig jaar als eerste Nederlandse vrouw voor een eindstrijd van een WK outdoor op deze discipline. In de finale in het Amerikaanse Eugene werd ze uiteindelijk vierde.

Klaver doorbrak dit jaar de magische barrière van 50 seconden. Met een persoonlijk record van 49,81 is ze een kanshebber op een medaille dit WK.