Seedo kan niet verrassen en strandt in halve finales 100 meter op WK

N'Ketia Seedo is er maandag niet in geslaagd te verrassen in de halve finales van de 100 meter op de WK atletiek in Boedapest. De twintigjarige Nederlandse finishte als vijfde in haar serie en dat was niet genoeg om door te gaan.

Ondanks het missen van de finale kan Seedo terugkijken op een geslaagd WK. Zondag liep ze een persoonlijk record (11,11) in de series, waarna ze minder snel was in de halve finales. Seedo klokte 11,17.

De sprintsters die wel doorgingen hebben weinig tijd om te herstellen van de halve finales, want de finale is deze maandagavond (21.50 uur) al in het National Athletics Centre.

Vorig jaar in Eugene kroonde Shelly-Ann Fraser-Pryce zich tot wereldkampioen. De 36-jarige Jamaicaanse staat ook dit jaar in de eindstrijd, veertien jaar nadat ze in Berlijn voor het eerst WK-goud pakte op de 100 meter.

Shericka Jackson, landgenote van Fraser-Pryce, en de Ivoriaanse Marie-Josée Ta Lou waren met 10,79 de snelsten in de halve finales. Het wereldrecord op de 100 meter staat al sinds 1988 op 10,49, gelopen door de Amerikaanse Florence Griffith-Joyner.