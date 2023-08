Richardson houdt Fraser-Pryce af van zesde wereldtitel op 100 meter

Sha'Carri Richardson heeft maandag op imponerende wijze de wereldtitel op de 100 meter gewonnen. De Amerikaanse snelde in Boedapest naar de vijfde tijd ooit. De Nederlandse N'Ketia Seedo was in de halve finales al uitgeschakeld.

Richardson rende naar een kampioenschapsrecord van 10,65. De 23-jarige atlete versloeg het Jamaicaanse tweetal Shericka Jackson (10,72) en Shelly-Ann Fraser-Pryce (10,77).

Richardson ontbrak vorig jaar op de WK in het Amerikaanse Eugene, omdat ze zich tijdens de Amerikaanse trials niet wist te plaatsen voor het toernooi. In 2021 kon ze niet meedoen aan de Olympische Spelen omdat ze positief had getest op marihuana. Dat leverde haar een schorsing van een maand op.

De 36-jarige Fraser-Pryce kroonde zich vorig jaar in Eugene tot wereldkampioen. Ze staat op vijf wereldtitels op de 100 meter. Veertien jaar geleden pakte ze in Berlijn voor het eerst WK-goud.