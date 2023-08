Femke Bol voelt zich weer sterk na val: 'Ik laat mijn WK niet verpesten'

Femke Bol heeft haar val van zaterdag in de finale van de 4x400 meter mixed zowel fysiek als mentaal achter zich gelaten. De Nederlandse vervolgde de WK atletiek in Boedapest maandag in de series van de 400 meter horden en maakte daarin een sterke indruk.

"Het ging heel goed, heb nergens last van", zei Bol, die daaraan toevoegde dat ze niet meer over haar val wilde praten. "Ik heb afgesloten wat zaterdag gebeurd is. Daar ga ik over een week pas weer over nadenken."

De 23-jarige Bol leek zaterdag met de Nederlandse estafettelopers haar eerste medaille te pakken van dit WK, tot ze vlak voor de finish viel. Op de 400 meter horden krijgt ze een nieuwe kans een medaille en dat moet goud worden. Bol is de absolute favoriet voor de wereldtitel, zeker nu regerend wereldkampioen Sydney McLaughlin niet meedoet in de Hongaarse hoofdstad.

"De focus ligt nu volledig op de 400 meter horden", zei Bol. "Ik laat mijn WK niet verpesten door een slecht moment. Nogmaals, ik heb het afgesloten."

Femke Bol kon rustig aan doen in de laatste meters. Foto: Getty Images

'Dat was een leuke verrassing'

Bol onderstreepte haar favorietenstatus maandag door haar krachten te sparen en 53,39 te lopen. Het was de snelste tijd van alle 41 vrouwen die van start gingen in de series.

"Op een gegeven moment keek ik om me heen en zag ik dat ik al ver voor lag. Dat was een leuke verrassing. En ook wel fijn. Zo'n eerste race is altijd een beetje spannend, maar het is allemaal goed gegaan."

Dinsdag vervolgt Bol haar jacht op de wereldtitel met de halve finales en donderdag is de eindstrijd. Met Cathelijn Peeters heeft Nederland nog een troef op de 4x400 meter horden. Zij werd dinsdag vierde in haar serie en dat was voldoende om door te gaan naar de halve finales.