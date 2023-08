Hockeyers kansloos onderuit op EK tegen gastland Duitsland

De Nederlandse hockeyers hebben maandag op het EK kansloos verloren van Duitsland. In het tweede groepsduel was het gastland in Mönchengladbach met 3-0 te sterk voor de ploeg van bondscoach Jeroen Delmee.

Na een minuut en een seconde keek Oranje al tegen een 1-0-achterstand aan. Een fraaie tip-in van Justus Weigand belandde in het doel van Oranjekeeper Maurits Visser.

Naast Weigand waren ook Niklas Wellen en Malte Hellwig in de eerste twee kwarten trefzeker voor de thuisploeg: 3-0. Op slag van rust zocht Terrance Pieters nog naar de aansluitingstreffer, maar stuitte op de in topvorm verkerende keeper Jean-Paul Danneberg.

In het derde en vierde kwart kwamen zowel de Duitsers als de Nederlanders niet meer tot scoren. Voor de Duitse ploeg was het de eerste zege op het EK in eigen land.

Zaterdag won Oranje in het eerste groepsduel nog met 6-0 van Frankrijk. Na twee duels staat de ploeg van Delmee op een tweede plek in groep B. Woensdag moeten de hockeyers winnen van Wales om zeker te zijn van een plaats in de halve finales.

De vrouwenploeg speelt tegelijkertijd met de mannen het EK in Mönchengladbach. De ploeg van bondscoach Paul van Ass voert groep A aan met zes punten uit twee duels.