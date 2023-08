Bol twee dagen na val probleemloos naar halve finales 400 meter horden op WK

Femke Bol heeft zich maandag probleemloos geplaatst voor de halve finales van de 400 meter horden. De favoriet voor WK-goud, die zaterdag ten val kwam, was in Boedapest veruit de snelste in haar serie.

De 23-jarige Bol hoefde niet voluit te gaan en klokte 53,39. Ze leek geen last te hebben van haar val in de finale 4x400 meter gemengd.

Zondag liet bondscoach Laurent Meuwly al weten dat Bol fysiek in orde was. Ze had wat kleine kneuzingen aan haar val overgehouden, maar dat was niet ernstig. Er was ook geen twijfel of ze nog van start moest gaan op de 400 meter horden.

Naast Bol heeft Nederland nog een troef op de 400 meter horden. Cathelijn Peeters finishte in 54,95 als vierde in haar serie en dat was net genoeg om door te gaan naar de halve finales.

Femke Bol kijkt vlak na de finish naar het scorebord. Foto: Getty Images

Regerend wereldkampioen McLaughlin ontbreekt

De halve finales van de 400 meter horden staan dinsdag op het programma en donderdag is de eindstrijd in het National Athletics Centre in Boedapest. Bol wil dan voor het eerst wereldkampioen worden, nadat ze vorig jaar in Eugene genoegen moest nemen met WK-zilver.

De kans dat Bol nu wel goud pakt lijkt groot. Regerend olympisch en wereldkampioen Sydney McLaughlin ontbreekt op de WK door een blessure. De Amerikaanse had anders ook niet de 400 meter horden gelopen, omdat ze de voorkeur geeft aan de 400 meter.

Dalilah Muhammad is wel een geduchte concurrent voor Bol. De Amerikaanse, die maandag in 54.21 ook eenvoudig doorging naar de halve finales, pakte op de Spelen in Tokio zilver en hield Bol (brons) achter zich.

In 2022 en dit jaar noteerde Bol wel betere tijden dan de 33-jarige Muhammad. Voorafgaand aan dit WK stonden de vijf snelste tijden dit jaar allemaal op naam van Bol.