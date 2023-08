Dagprogramma WK atletiek: Hassan wil revanche, medaillekans Van Klinken

Op de vierde dag van de WK atletiek in Boedapest heeft Nederland twee goede kansen op een medaille. Sifan Hassan wil revanche in de finale van de 1.500 meter, terwijl discuswerpster Jorinde van Klinken voor een primeur gaat. Ook Femke Bol komt in actie.

De vraag is wel of Sifan Hassan fysiek voldoende hersteld is om voor een medaille en misschien zelfs goud te kunnen strijden. De wereldkampioen op de 1.500 meter van 2019 plaatste zich zondag met pleisters op haar knie en een ingepakte elleboog voor de eindstrijd. Na afloop vertelde Hassan dat ze overal pijn had, als gevolg van haar val zaterdag op de 10.000 meter.

Jorinde van Klinken plaatste zich zondag moeiteloos voor haar tweede WK-finale. Na haar vierde plaats bij de WK in Eugene en het brons op de EK in München hoopt ze als eerste Nederlandse vrouw ooit het WK-podium te halen bij het discuswerpen.

Op de 100 meter horden begint Nadine Visser aan de jacht op haar derde WK-finale. De verwachting is dat de Noord-Hollandse zonder al te veel moeite door de series komt. Met Maayke Tjin A-Lim heeft Nederland nog een troef.

In de halve finales van de 400 meter kan de 34-jarige Liemarvin Bonevacia voor het eerst de WK-finale halen. De Nederlands recordhouder stond wel al eens in de olympische eindstrijd.

Femke Bol loopt voor een plek in de finale van de 400 meter horden. Dat mag geen probleem zijn voor de Nederlandse, die de torenhoge favoriet is voor goud. Voor Cathelijn Peeters is het al een prachtige prestatie dat ze voor het eerst de halve finales gehaald heeft op een WK.

Dinsdag 22 augustus