Dagprogramma WK atletiek: Herstelde Bol begint aan jacht op wereldtitel

Op de derde dag van de WK atletiek in Boedapest lijkt Nederland geen medaille te gaan winnen. Femke Bol komt maandag voor het eerst individueel in actie en Lieke Klaver jaagt op een plek in de 400 meter-finale.

Bij afwezigheid van Sydney McLaughlin begint Femke Bol als de grote favoriet aan haar jacht op de wereldtitel op de 400 meter horden. De 23-jarige Amersfoortse komt, net als Cathelijn Peeters, in actie in de series.

De verwachting is dat Bol met speels gemak doorgaat naar de halve finales, zelfs na haar val zaterdag in de finale van de 4x400 meter mixed. De Nederlandse is goed hersteld, vertelde bondscoach Laurent Meuwly zondag.

Op de 400 meter wil Lieke Klaver voor de tweede keer in haar carrière de finale te halen. De 25-jarige Noord-Hollandse maakt tot dusver een sterke indruk in Boedapest.

De enige Nederlandse die (in theorie) het podium kan halen is N'ketia Seedo. De talentvolle sprintster loopt de in halve finales van de 100 meter en later op de avond staat ook de finale op het programma. Seedo scherpte zondag in de series haar persoonlijk record aan tot 11,11, maar een finaleplaats is waarschijnlijk te hoog gegrepen.

Volledig programma maandag 21 augustus