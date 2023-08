Volleybalsters winnen ook van Estland en zijn zeker van achtste finales op EK

De Nederlandse volleybalsters hebben zich zondag geplaatst voor de achtste finales van het EK. Oranje was in Tallinn in drie sets te sterk voor gastland Estland: 25-8, 27-25 en 25-19.

Daardoor bleef Nederland nog zonder setverlies op het EK. Eerder wonnen de volleybalsters al van Slowakije en Spanje.

Nederland had vrijwel niets te vrezen van Estland. Alleen de tweede set werd nog enigszins spannend, al wist Oranje ook die te winnen.

Door de overwinning op Estland is Nederland niet meer te achterhalen door Spanje en Estland. De beste vier van de groep gaan door naar de laatste zestien. Nederland zit ook nog in de poule met Frankrijk en Slowakije.

Dinsdag nemen de volleybalsters het op tegen Frankrijk en een dag later is Finland de tegenstander. Na de poulefase gaat het toernooi verder in Italië en België. De wedstrijden om de medailles zijn in België.

Voor bondscoach Felix Koslowski is het EK zijn eerste grote toernooi als bondscoach van Oranje. De Duitser volgde begin dit jaar Avital Selinger op. Selinger strandde vorig jaar met zijn ploeg in de achtste finales van het WK in eigen land.