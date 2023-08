Sifan Hassan twijfelde of ze nog moest starten na val: 'Ik heb overal pijn'

Sifan Hassan heeft een dag na haar dramatische val in de laatste meters van de 10.000 meter nog veel pijn. Ze twijfelde zelfs even of ze zondag van start moest gaan in de halve finales van de 1.500 meter bij de WK atletiek in Boedapest.

"Alles doet pijn", zei Hassan, die met pleisters op haar knie en een ingepakte elleboog de halve finale van de 1.500 meter liep. "Ook mijn nek doet pijn. Gisteravond had ik niet eens door dat ik ook op mijn nek was gevallen, maar dat was dus wel zo."

Ondanks de pijn finishte Hassan als derde in haar serie in 3.55,48 en dat was ruim voldoende voor een plek in de eindstrijd. Het was haar beste tijd van dit seizoen.

Hassan was blij dat ze halve finale goed doorkwam. Toen ze zondagochtend wakker werd, voelde ze overal pijn en belde ze met haar manager Jos Hermens.

"Ik zei: ik wil niet lopen. Jos zei dat ik naar een dokter moest gaan en dat heb ik gedaan. De dokter zei dat het niet gevaarlijk was om te starten. En dus ben ik gewoon gestart."

Sifan Hassan liep met een ingepakte elleboog. Foto: Getty Images

'Alles gaat goed met Femke'

Voordeel voor Hassan is dat ze maandag een dag rust heeft. Dinsdagavond wacht haar de finale van de 1.500 meter, de afstand waarop ze in 2019 wereldkampioen werd. "Ik heb er vertrouwen in dat ik dan goed kan lopen", zei Hassan, die later dit WK ook nog op de 5.000 meter in actie komt.

Hassan was zaterdag niet de enige Nederlandse atlete die ten val kwam. Slotloopster Femke Bol ging in de laatste meters van de 4x400 meter gemengde estafette onderuit. Zij heeft minder last van die val.

"Alles gaat goed met Femke", liet bondscoach Laurent Meuwly zondagmiddag weten. "Er zijn geen twijfels. Ze kan morgen gewoon starten in de series van de 400 meter horden."