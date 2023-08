Toptalent Niels Laros (18) stunt op WK met Nederlands record op 1.500 meter

Niels Laros heeft zondag voor een sensatie gezorgd bij de WK atletiek in Boedapest. Het Nederlandse toptalent verbeterde in de halve finales het Nederlands record op de 1.500 meter.

In juni evenaarde Laros de nationale toptijd bij wedstrijden in Nice. Het Nederlands record was toen al bijna 22 jaar in handen van Liefers, die zijn record in 2001 in Brussel liep.