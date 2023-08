Vetter pakt met brons op meerkamp eerste Nederlandse medaille op WK atletiek

Anouk Vetter heeft zondag de eerste Nederlandse medaille veroverd bij de WK atletiek in Boedapest. De geboren Amsterdamse pakte brons op de meerkamp.

De 22-jarige Hall kwam net tekort voor de wereldtitel. Die ging met 6.740 punten naar de Britse Katarina Johnson-Thompson, die 20 punten meer verzamelde dan de Amerikaanse. Voor Johnson-Thompson is het haar tweede wereldtitel op de zevenkamp, na goud in 2019.

Door het brons is Vetter de derde Nederlandse atleet ooit met één of meer plakken op drie verschillende WK's. Ze treedt in de voetsporen van Dafne Schippers en Sifan Hassan.

Vetter pakte in 2017 in Londen haar eerste WK-medaille (brons) en vorig jaar in Eugene was het zilver. Ze werd ook nog Europees kampioen (2016) en op de Spelen van 2021 in Tokio veroverde ze zilver. Het brons was toen voor Oosterwegel.