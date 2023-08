Hockeysters winnen ook van België en kunnen halve finales op EK al ruiken

De Oranje-hockeysters hebben hun tweede EK-groepswedstrijd met 0-2 gewonnen van België. Door die zege is de ploeg van Paul van Ass zo goed als zeker van de halve finales op het eindtoernooi in het Duitse Mönchengladbach.

Nederland schoot uit de startblokken en legde België, de nummer vijf van de wereld, vanaf het eerste fluitsignaal de wil op. Twee strafcorners waren in het eerste kwart niet besteed aan Oranje, maar in het tweede kwart was het wél raak.

Felice Albers, Wereldspeelster van het Jaar, ontving vier minuten voor rust met wat geluk de bal en sloeg verwoestend hard raak: 0-1. Even daarvoor had aanvaller Freeke Moes nog een uitgelezen kans op de openingstreffer laten liggen.

Aan het begin van het derde kwart in het zonnige Mönchengladbach, liet Nederland er geen twijfel over bestaan waarom het de mondiale nummer één is. Xan de Waard leek Nederland met een fraaie backhand op 0-2 te zetten, maar het was België-keeper Aisling D'Hooghe die op geweldige wijze redde.

In de slotfase werd België af en toe gevaarlijk in de tegenstoot. Toch was het Oranje dat opnieuw scoorde. Topscorer Frédérique Matla maakt vijf minuten voor tijd aan de laatste twijfels een einde door uit de vierde Oranje-strafcorner van de wedstrijd de 0-2 te maken.

Imposante reeks verlengd

Door de overwinning op de zuiderburen is titelverdediger Oranje zo goed als zeker van een plek in de halve finales, na de eerdere 5-1-zege op Spanje van zaterdag. Nederland voert Groep A aan met zes punten uit twee duels. België volgt op drie punten, waar Italië en Spanje nog puntloos zijn. Die teams spelen later op de zondag tegen elkaar.

Door de overwinning op België is Nederland nu dertig officiële duels op rij ongeslagen. De laatste nederlaag dateert van 4 juni 2022, toen Engeland met 3-1 te sterk was in de Pro League. Voor Van Ass, die sinds november voor de groep gaat, was het zijn achttiende overwinning in zijn negentiende interland als bondscoach.