Bouwmeester eindigt als vierde op WK en is nog niet zeker van Spelen

Marit Bouwmeester is er zondag niet in geslaagd een medaille te veroveren bij de WK zeilen in Scheveningen. De meervoudig olympisch medaillewinnares eindigde als vierde in de ILCA6-klasse.

De 35-jarige Bouwmeester bekleedde voorafgaand aan de afsluitende medalrace al de vierde plaats. Het lukte de Friezin niet om op te rukken in het klassement. De wereldtitel was een prooi voor de Hongaarse Maria Erdi, die de Zwitserse Maud Jayet en Anne-Marie Rindom uit Denemarken aftroefde.

Met het missen van het podium is Bouwmeester nog niet zeker van deelname aan de Olympische Spelen van volgend jaar. Ze heeft al een halve nominatie op zak na haar zege in het olympische testevent in Marseille, maar had een medaille moeten pakken voor kwalificatie. Nu moet Bouwmeester volgend jaar januari starten op de WK in Argentinië om het olympische ticket veilig te stellen.

Duko Bos finishte als zevende in de Ilca 7-klasse. De 28-jarige Nederlander had in de afsluitende medalrace geen zicht meer op het podium. De Australiër Matt Wearn pakte de wereldtitel. Hij bleef de Brit Micky Beckett en de Nieuw-Zeelander George Gautrey voor.