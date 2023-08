Vetter stijgt naar tweede plek meerkamp en heeft kans op derde WK-medaille

Anouk Vetter staat zondag na de eerste zes van de zeven meerkamponderdelen op de tweede plaats bij de WK atletiek in Boedapest. De geboren Amsterdamse maakt een goede kans op haar derde WK-medaille en de eerste van Nederland dit evenement.

De dertigjarige Vetter begon de tweede en laatste dag van de meerkamp als zevende in de tussenstand. Ze kwam bij het verspringen tot een afstand van 5,99 meter, waarna ze indruk maakte bij het speerwerpen.

De winnares van olympisch zilver kwam tot een afstand van 59,57 meter. Daarmee won ze niet alleen het onderdeel, maar liep ze ook honderden punten in op de koplopers in de tussenstand.

Vetter heeft nu 26 punten minder dan de Britse Katarina Johnson-Thompson, die zondagavond als leider de afsluitende 800 meter ingaat. De gedoodverfde favoriete Anna Hall (bij afwezigheid van de geblesseerde regerend wereldkampioen Nafissatou Thiam) zakte naar de derde plaats met zeventien punten minder dan Vetter.

De Amerikaanse Hall is bijzonder rap op de 800 meter, terwijl Vetter juist veel moeite heeft met die afstand. Johnson-Thompson kan ook hard lopen op de 800 meter, dus de bronzen medaille lijkt het maximaal haalbare voor Vetter in het National Athletics Centre in Boedapest.

Top acht na zes van de zeven onderdelen Katarina Johnson-Thompson (VS) - 5.710 Anouk Vetter (Nederland) - 5.684 Anna Hall (VS) - 5.667 Sophie Weissenberg (Duitsland) 5.588 Chari Hawkins (VS) - 5.577 Emma Oosterwegel (Nederland) - 5.529 Xénia Krizsan (Hongarije) - 5.499 Noor Vidts (België) - 5.478

Bij het speerwerpen was Anouk Vetter veruit de beste. Foto: Getty Images

Vetter kan in voetsporen van Hassan en Schippers treden

Emma Oosterwegel kent tot dusver ook een sterke tweede dag. De Nederlandse klom naar de zesde plaats dankzij 6,19 meter bij het verspringen en 54,88 met de speer. De winnares van olympisch brons kan met een sublieme 800 meter ook nog voor de bronzen medaille gaan. Sofie Dokter staat tiende.

Als Vetter er daadwerkelijk in slaagt een medaille te pakken, dan is ze de derde Nederlandse atleet ooit met één of meer plakken op drie verschillende WK's. Ze treedt dan in de voetsporen van Dafne Schippers en Sifan Hassan.

Vetter pakte in 2017 Londen haar eerste WK-medaille (brons) en vorig jaar in Eugene was het zilver. Ze werd ook nog Europees kampioen (2016) en op de Spelen van 2021 in Tokio veroverde ze zilver. Het brons was toen voor Oosterwegel.

Nederland wacht dit WK nog op de eerste medaille, nadat Sifan Hassan (10.000 meter) en de estafetteploeg (4x400 meter mixed) zaterdagavond op dramatische wijze het podium niet hadden gehaald. Hassan en slotloopster Femke Bol kwamen in de laatste meters ten val.