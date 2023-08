Atleten herstellen van rampavond: 'Femke was weer lekker aan het babbelen'

De Nederlandse estafettelopers hebben zondagochtend snel kunnen schakelen na de rampzalige openingsavond op de WK atletiek in Boedapest. Lieke Klaver en Liemarvin Bonevacia moesten na een kort nachtje meteen individueel aan de bak, terwijl Femke Bol een dag rust heeft.

Klaver plaatste zich na vijf uur slaap probleemloos voor de halve finales van de 400 meter, waarna Bonevacia bij de mannen na slechts drie uur slaap veel dieper moest gaan. Maar hij ook hij liep snel genoeg in de series van de 400 meter.

"Ik kon vannacht niet slapen door alles wat er gebeurd is", zei de 34-jarige Bonevacia, waarmee hij doelde op de rampzalige afloop van de 4x400 meter mixed zaterdagavond in het National Athletics Centre in Boedapest. Bonevacia, Klaver, Isaya Klein Ikkink en Femke Bol lagen op koers voor een medaille (en misschien wel goud) toen slotloopster Bol in de laatste meters viel.

"Alles kwam vannacht even terug, slaappillen hielpen niet", vervolgde Bonevacia. "Ik ben zo moe. Mijn warming-up vanmorgen was misschien wel mijn slechtste ooit. En voor de race stond ik trillend in het startblok. Maar mentaal was ik gelukkig sterk."

Liemarvin Bonevacia liep zondagochtend voor het eerst dit jaar onder de 45 seconden op de 400 meter. Foto: Getty Images

'Ik hoorde dat Femke luchtiger werd'

Bonevacia was vanmorgen al voor 7.00 uur uit het atletenhotel in Boedapest vertrokken, evenals Klaver. Ze hadden Bol 's ochtends dan ook niet meer gesproken. Klaver lag zaterdagavond laat na alle mediaverplichtingen wel naast Bol op de massagetafel en dat deed beide atletes goed.

"Femke was toen alweer lekker aan het babbelen. Ik hoorde aan haar stem dat ze wat luchtiger werd", vertelde Klaver. "Het is fijn dat ze vandaag even niet hoeft te lopen."

Klaver zelf probeerde de de teleurstelling van het missen van een WK-medaille snel van zich af te zetten, en dat lukte aardig.

"Ik heb mijn kop in het zand gestoken, alsof er niets gebeurd is. Ik heb een beetje voor me uit zitten staren. Grapjes maken en dan hopen dat er iemand lacht. Er was even geen tijd om energie te verspillen aan allerlei emoties. Dat komt later wel weer."

De volgende race van Klaver dit WK is maandag al. Ze strijdt dan in de halve finales van de 400 meter voor een plek in de eindstrijd, die op woensdag gepland staat. De halve finales van de 400 meter voor mannen, met Bonevacia, zijn dinsdag.