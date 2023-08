Klaver na korte nacht door op 400 meter, persoonlijk record Seedo op 100 meter

Lieke Klaver en Liemarvin Bonevacia hebben zich zondag voor de halve finales op de 400 meter geplaatst bij de WK atletiek in Boedapest. Op de 100 meter kwalificeerde N'ketia Seedo zich met een persoonlijk record voor de halve finales.

Klaver en Bonevacia lieten daarmee de teleurstelling over de misgelopen medaille op de 4x400 meter gemengde estafette van zaterdag snel achter zich.

De jarige Klaver (25) snelde zondag in haar serie zonder hapering naar de eerste plaats in 50,53. Daarmee verzekerde ze zich van een plek in de halve finales op maandag.

"Ik heb vannacht lekker geslapen. Het waren vijf uurtjes, maar dat was genoeg", zei Klaver, die zaterdagavond laat uit het stadion vertrok na de bizarre 4x400 meter mixed van de Nederlandse ploeg.

"Ik ben nog even in een ijsbad gaan zitten en daarna ging de knop om. Vanochtend in het stadion deed ik even net of er gisteren niets gebeurd was en dat werkte."

Discuswerpster Van Klinken overtuigend naar finale Jorinde van Klinken plaatste zich zondag redelijk eenvoudig voor de finale van het discuswerpen. Een worp van 63,20 meter volstond om zich in de kwalificatie bij de beste twaalf te scharen, die dinsdag om de WK-medailles strijden. Van Klinken kwam dit jaar al tot 67,05 en behoort tot de kandidaten voor een medaille. Vorig jaar eindigde ze op de WK in Eugene als vierde en op de EK in München pakte ze brons.

De finish met Liemarvin Bonevacia in baan 7. Foto: Getty Images

Bonevacia sliep slechts drie uur

Bonevacia had nog korter geslapen dan Klaver toen hij zondagochtend in de series bij de mannen moest lopen. De 34-jarige Nederlands recordhouder (44,48) op de 400 meter eindigde in zijn heat als derde in 44,78. Dat was genoeg om door te gaan. Het was de eerste keer dit jaar dat hij een tijd onder de 45 seconden noteerde.

"Ik heb maar drie uur geslapen", zei Bonevacia enkele minuten na zijn serie. "Wat er gisteren gebeurd is, spookte nog door mijn hoofd. Slaappillen hielpen niet. Maar ik heb de knop vanochtend wel kunnen omzetten."

Klaver en Bonevacia waren zaterdag in de finale van de mixed estafette op dreef. Na drie rondes begon slotloopster Femke Bol in eerste positie aan de laatste rondes. Ze leek misschien wel goud te gaan pakken, tot ze enkele meters voor de finishlijn viel en het stokje uit haar handen vloog. Zo liep Nederland een medaille mis.

Klaver en Bonevacia hopen uiteraard dat het individueel beter afloopt op de sterk bezette 400 meter, al behoren ze niet tot de topfavorieten. Klaver maakt een goede kans op een plek in de finale, die woensdagavond op het programma staat in het National Athletics Centre. Vorig jaar werd de Noord-Hollandse knap vierde op de WK in Eugene. Bonevacia loopt dinsdag in de halve finales. Ook hij heeft kans op een finaleplaats.

Europees kampioen Amels mist finale hoogspringen Douwe Amels slaagde er niet in voor het eerst een WK-finale te bereiken bij het hoogspringen. De regerend Europees kampioen indoor kwam in de kwalificatie tot een hoogte van 2,22 meter en dat was niet genoeg.

Seedo blinkt uit op 100 meter

In de series van de 100 meter blonk Seedo uit. De twintigjarige Nederlands kampioene sprintte in haar heat naar de derde plaats in een persoonlijk record van 11,11 seconden. Haar oude toptijd was 11,15 en ze liep dit jaar nog niet sneller dan 11,20.

De Poolse Ewa Swoboda won in 10,98, Tamara Davis uit de Verenigde Staten werd tweede in 11,06. De halve finales en de finale van de 100 meter zijn maandag.

Bij de mannen is zondagavond al de finale van het koningsnummer en de halve finales moeten ook nog worden afgewerkt. Nederland heeft met Raphael Bouju een troef in de halve finales.