Bol voor raadsel na val die Nederland WK-medaille kost: 'Vreselijk voor het team'

Femke Bol vindt het verschrikkelijk dat de Nederlandse ploeg zaterdag op de 4x400 meter mixed door haar val naast een WK-medaille en misschien wel goud greep. Bol ging in Boedapest vlak voor de finish onderuit, terwijl ze nek-aan-nek liep met de Amerikaanse Alexis Holmes.

"Ik heb geen idee wat er gebeurde. Misschien schrok ik van de Amerikaanse. Misschien kreeg ik mijn benen gewoon niet goed voor elkaar", stond Bol een half uur na haar val nog steeds voor een raadsel.

De 23-jarige Amersfoortse stond razendsnel op en kwam als derde over de meet, maar dat telde niet. Bol had het estafettestokje namelijk niet meer vast, omdat die bij de val uit haar handen vloog.

Het goud was in een wereldrecordtijd (3.08,80) voor de Verenigde Staten. Groot-Brittannië pakte zilver en het brons ging naar Tsjechië.

Door de val van Bol kwam er een bizar einde aan een verder uitstekende race van de Nederlandse ploeg, die vorig jaar op de WK in Eugene zilver pakte. Liemarvin Bonevacia, Lieke Klaver en Isaya Klein Ikkink zorgden ervoor dat Nederland na drie ronden aan de leiding ging in het National Athletics Centre.

Het moment van de val van Femke Bol. Foto: Getty Images

'Echt ik baal als een stekker'

Slotloopster Bol kon het afmaken, maar al voor haar val had ze het moeilijk. "Het is nog nooit gebeurd dat ik het stokje als eerste kreeg. De rest van de ploeg liep zó goed. Ik ben normaal gesproken ook supersterk in de laatste meters, maar dit keer niet. En door die val konden we goud helemaal vergeten."

"Echt ik baal als een stekker. Het is vreselijk als je dit individueel overkomt, maar nu is het ook vreselijk voor het team."

Bizar genoeg verspeelde Sifan Hassan zaterdagavond ook een medaille en misschien wel goud door een valpartij vlak voor de finish. De Nederlandse streed met de Ethipische Gudaf Tsegay om de wereldtitel op de 10.000 meter, tot ze 20 meter voor de meet onderuitging.

Het stokje vloog bij de val van Femke Bol uit haar handen. Foto: Getty Images

'Ik dacht niet: ik ga hetzelfde doen als Sifan'

Bol en de andere estafettelopers zagen het vlak voor hun finale misgaan bij Hassan. "Ik dacht niet: ik ga hetzelfde doen als Sifan", zei Bol met een glimlach. "Maar het gebeurde mij dus ook. We zijn allemaal mensen, zo blijkt. Maar het is wel heel zuur. Ik voelde me sterker dan ooit."

Het lijkt erop dat Bol geen grote fysieke schade aan haar val heeft overgehouden. "Ik voel het nu niet, maar we moeten het nog even afwachten."