Drama voor Nederland op WK atletiek: Bol én Hassan missen medailles door val

De Nederlandse atletiekploeg is na de eerste dag van de WK in Boedapest door twee valpartijen nog zonder medailles. Eerst viel Sifan Hassan in de laatste meters van de 10 kilometer en daarna kwam Femke Bol vlak voor de finish van de 4x400 meter mixed estafette ten val.

Zowel Bol als Hassan was zaterdag op weg naar goud of zilver, maar het ging dus op bizarre wijze twee keer mis.

De dertigjarige Hassan pakte in de laatste bocht de leiding en had vrij zicht op weg naar de finish. De Ethiopische Gudaf Tsegay kwam echter sterk terug en probeerde Hassan voorbij te steken.

Zo'n 20 meter voor de finish leken beide loopsters met elkaar in contact te komen, waarna Hassan zich verstapte en hard naar de grond ging. Tsegay bleef overeind en pakte het goud.

De val van Sifan Hassan. Foto: Getty Images

Hassan wandelt als elfde over de finish

De gehavende Hassan kwam na haar val met een tijd van 31.53,35 nog wel wandelend als elfde over de finish. Letesenbet Gidey (tweede) en Ejgayehu Taye (derde) maakten het volledige Ethiopische podium compleet.

Hassan greep door de val naast haar derde wereldtitel. Bij de WK in Doha vier jaar geleden pakte Hassan de wereldtitel op de 10.000 en op de 1.500 meter. Ze is tevens regerend olympisch kampioen op de 10.000 en 5.000 meter.

Dit WK komt Hassan ook nog in actie op de 5.000 en de 1.500 meter. Op beide afstanden behoort ze tot de kanshebbers.

Sifan Hassan hield aan haar val een wond aan haar elleboog over. Foto: Getty Images

Ook drama op 4x400 meter mixed

Een minuut of twintig na de val van Hassan ging het op dramatische wijze ook mis voor Nederland op de 4x400 meter mixed.

Nederland en de Verenigde Staten gingen nek-aan-nek in de slotfase. Het goud of zilver leek bij Bol in veilige handen, maar ze viel met de finish in zicht. Bol stond snel weer op en kwam als derde over de finish. Het leverde echter geen brons op, omdat ze het estafettestokje niet meer in haar handen had.

Het mislopen van een medaille is een flinke domper voor Nederland, dat op de WK vorig jaar in Eugene zilver won op dit onderdeel. Destijds bestond de ploeg uit Bol, Lieke Klaver, Liemarvin Bonevacia en Tony van Diepen. Laatstgenoemde ontbrak in Boedapest en werd vervangen door Isaya Klein Ikkink.

De val van Femke Bol. Foto: Getty Images

Bol heeft nog een kans op wereldtitel

Door de val van Bol ging de Verenigde Staten met het goud aan de haal. De Amerikaanse Alexis Holmes, met wie Bol in duel was, bracht het estafettestokje veilig over de finish. Het zilver ging naar Groot-Brittannië. Tsjechië veroverde het brons.

Hoewel de 23-jarige Bol voorlopig teleurgesteld zal zijn, heeft ze later dit toernooi alsnog een kans om er een onvergetelijk WK van te maken.

De Amersfoortse geldt donderdag namelijk als topfavoriet voor de wereldtitel op de 400 meter horden, al moet ze zich nog wel plaatsen voor de finale.