Talentvolle WK-debutanten Laros en Bouju overtuigend naar halve finales

Niels Laros heeft zich zaterdag bij de WK atletiek in Boedapest overtuigend geplaatst voor de halve finales van de 1.500 meter. Op de 100 meter was er ook Nederlands succes in de series: Raphael Bouju ging door.

De pas achttienjarige Laros won verrassend zijn serie in een tijd van 3.34,25. Vlak voor de finish passeerde de Brabander de Spanjaard Mohamed Katir, die tweede werd in 3.34,34. De halve finales zijn zondagavond. Het zou een enorme stunt zijn als Laros ook nog weet door te dringen tot de eindstrijd, die woensdagavond op het programma staat in het National Athletics Centre.

Laros is het aanstormende talent op de middenafstand en bij zijn WK-debuut zette hij zaterdag weer een stap in zijn ontwikkeling. Eerder deze zomer evenaarde hij met een tijd van 3.32,89 het 22 jaar oude Nederlands record van Gert-Jan Liefers.

Laros is de jongste deelnemer op de 1.500 meter dit WK én de jongste van de veertig Nederlandse atleten die zijn afgereisd naar de Hongaarse hoofdstad. In aanloop naar de WK won hij goud op de 1.500 en 5.000 meter op de EK onder twintig in Jeruzalem.

Niels Laros komt als eerste over de finish. Foto: Getty Images

Ook Bouju kent uitstekend WK-debuut

Net als Laros is Bouju WK-debutant en ook hij maakte zaterdagavond een goede indruk in het National Athletics Centre.

De 21-jarige Nederlander klokte 10,09 en daarmee was hij de snelste in zijn serie. De Brit Eugene Amo-Dadzie finishte in 10,10 als tweede en de Liberiaan Emmanuel Matadi werd derde in 10,13.

Eerder deze zomer viel Bouju al op met twee zilveren plakken bij de EK onder 23 in het Finse Espoo (Finland). Hij prolongeerde drie weken geleden zijn Nederlandse titel en staat op het punt als tweede Nederlander ooit onder de 10 seconden te lopen. Bouju heeft nu 10,02 als beste tijd staan. Het Nederlands record is sinds 2012 met 9,91 in handen van Churandy Martina.

Zondagmiddag wacht Bouju de halve finales van de 100 meter en zondagavond staat de finale van het koningsnummer op het programma.