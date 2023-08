Windsurfer Van Opzeeland grijpt wereldtitel in nieuwe olympische klasse

Delen via E-mail

Windsurfer Luuc van Opzeeland heeft zaterdag de wereldtitel veroverd in de olympische klasse iQFoil. De Nederlander plaatste zich in Den Haag eerder op de dag voor de finale, waarin drie surfers streden om het goud.

Van Opzeeland kende een goede start voor de kust van Scheveningen en gaf zijn koppositie niet meer uit handen. De Italiaan Nicolò Renna probeerde de Nederlander nog in te halen, maar bleef bij de eerste boei met zijn zeil haken aan een ankerlijn.

De Duitse titelverdediger Sebastian Kördel surfde op flinke achterstand naar het WK-zilver. Het brons was voor Renna.

Van Opzeeland is de eerste Nederlandse wereldkampioen windfoiling en dat kan hij zelf amper geloven. "Het is geweldig. Ik ben zo blij. Ik wil woorden gebruiken die ik niet mag gebruiken."

Afgelopen jaren veroverde Nederland met onder meer Dorian van Rijsselberghe en Kiran Badloe al zes keer de wereldtitel windsurfen in de RS:X-klasse, die in aanloop naar de Spelen van Parijs is vervangen door de iQFoil-klasse.