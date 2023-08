Hockeysters beginnen EK voortvarend met ruime zege op Spanje

De Nederlandse hockeysters zijn zaterdag met een overtuigende overwinning begonnen aan het EK in Mönchengladbach. De titelverdedigers waren in het Sparkassenpark met 5-1 te sterk voor Spanje. De Hoofdrolspeelster was Yibbi Jansen, die maar liefst strafcorners benutte.

Oranje schoot uit de startblokken in de openingswedstrijd op het EK. In het eerste kwart legde Joosje Burg de bal op een Spaanse voet, waarna strafcornerspecialist Jansen razendsnel de score opende.

In het tweede kwart verdubbelde Jansen de voorsprong. De SCHC-speelster was wederom trefzeker uit een strafcorner. Nog geen minuut later volgde de vijfde strafcorner van de wedstrijd. Uit een rebound schoot Frédérique Matla hard raak: 3-0.

Dankzij Pien Dicke werkte Nederland nog verder aan het doelsaldo, die na een prachtige actie van Jansen alleen nog maar de bal hoefde binnen te tikken. Op slag van rust deed Spanje via Belén Jimenez wat terug: 4-1.

Na een doelpuntrijke eerste helft deed Oranje het in het derde en vierde kwart iets rustiger aan. Totdat Jansen vijf minuten voor het eindsignaal uit een strafschop haar hattrick voltooide.

Mannen komen ook nog in actie

De ploeg van bondscoach Paul van Ass, die sinds november 2022 voor de groep staat, staat na de winst op een tweede plek in groep A. België won eerder op de dag met 6-0 van Italië en bezetten de koppositie.

De hockeysters vervolgen het toernooi zondag om 15.00 uur tegen België en sluit de groepsfase dinsdag af tegen Italië.

Tegelijkertijd met het EK voor vrouwen wordt ook het EK voor mannen afgewerkt. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee speelt zaterdag om 15.30 uur de eerste poulewedstrijd tegen Frankrijk.