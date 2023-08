Motorcoureur Veijer stunt met eerste Nederlandse poleposition sinds 1999

Motorcoureur Collin Veijer heeft voor een stunt gezorgd op de Grand Prix van Oostenrijk. De achttienjarige motorcoureur reed de snelste tijd in de kwalificaties van de Moto3-klasse. Hij start daardoor zondag vanaf poleposition op de Red Bull Ring.

Veijer was in de kwalificatie zes honderdste van een seconde sneller dan de Spanjaard Daniel Holgado. De talentvolle Nederlander staat voorlopig vijftiende in het WK-klassement.

De coureur uit Staphorst is zeker niet onzichtbaar in zijn debuutjaar in de lichtste WK-klasse. Hij eindigde als zevende in de TT van Assen en werd zesde in de Grand Prix van Italië. Ook startte Veijer als vierde in de GP van Duitsland en reed hij daar zelfs een ronde aan de leiding.

Twee weken geleden reed Veijer in de slotfase van Grand Prix van Groot-Brittannië even op de tweede plaats. Maar na een stuurfout moest hij genoegen nemen met de negende plaats.